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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى الـ 50 لتأسيسه

23 يونيو 2026 20:54

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاماً منذ تأسيسه.
وهنأ سموه الوفد بهذه المناسبة معرباً عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية مشيداً سموه بدور الرعيل الأول الذين أسسوا الجهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه.

وأكد سموه أهمية دور جهاز أبوظبي للاستثمار في دعم رؤية الدولة التنموية بوصفه أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي والتوجه نحو المستقبل.

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حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ و المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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منصور بن زايد
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حامد بن زايد
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