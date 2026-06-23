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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
23 يونيو 2026 21:29

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

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المصدر: وام
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