الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في خطوة هي الأولى من نوعها.. منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن أحكام العنابر الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي

في خطوة هي الأولى من نوعها.. منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن أحكام العنابر الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي
24 يونيو 2026 11:54

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي، قراراً بشأن سياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة، في خطوة تنظيمية ريادية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تستهدف تعزيز قيم الرعاية الإنسانية وتكريس الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، من خلال إرساء منظومة إصلاحية متكاملة توازن بدقة بين الضوابط القانونية وتوفير بيئة تأهيلية مخصّصة تراعي الاحتياجات الخاصة لبعض فئات النزلاء، بما يدعم إعادة الاندماج المجتمعي.

​ويأتي هذا القرار في إطار جهود توفير سُبل رعاية مخصّصة للحالات التي تتطلب مساراً تأهيلياً داعماً لتعزيز الاستقرار النفسي ومساعدتهم على استغلال فترة محكوميتهم في التطوير الذاتي والتأهيل.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
مناطق جديدة لتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي في أبوظبي

​وبموجب القرار، تسري أحكام هذه الخدمة اختيارياً على النزلاء المحكومين في قضايا الجنح والجرائم المالية، مع إتاحة مرونة إضافية بمنح رئيس لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، صلاحية الاستثناء والموافقة على تطبيق الخدمة على النزلاء المدانين في جرائم الجنايات، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر: وام
أبوظبي
منصور بن زايد
آخر الأخبار
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
الرياضة
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
اليوم 14:15
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026
الرياضة
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026
اليوم 14:00
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
اليوم 13:36
إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل
الرياضة
إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل
اليوم 13:30
قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©