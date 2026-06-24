الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسّسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد

محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسّسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد
24 يونيو 2026 15:05

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (16) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسّسة دبي العقارية، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النّائب الأوّل لحاكم دبي.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاًّ من: هشام عبدالله قاسم، نائباً للرئيس، والأعضاء: معالي محمد هادي أحمد الحسيني، وراشد محمد راشد المطوع، وشعيب مير هاشم خوري، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بن عبود الفلاسي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تُسيِّر شحنة إغاثية ثالثة ضمن جسر جوي متواصل استجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
محمد بن راشد
مؤسسة دبي العقارية
آخر الأخبار
كلينسمان: كل شيء ممكن والمنتخب الألماني يحتاج إلى بعض الحظ
الرياضة
كلينسمان: كل شيء ممكن والمنتخب الألماني يحتاج إلى بعض الحظ
اليوم 16:30
«الأساطير القديمة» تُسلّم الراية في «مونديال 2026»
الرياضة
«الأساطير القديمة» تُسلّم الراية في «مونديال 2026»
اليوم 16:30
مؤسسة الشارقة للفنون تُطلق «نادي سينما الأحد»
التعليم والمعرفة
مؤسسة الشارقة للفنون تُطلق «نادي سينما الأحد»
اليوم 16:26
جيهان الشماشرجي.. بطولة للمرة الأولى
الترفيه
جيهان الشماشرجي.. بطولة للمرة الأولى
اليوم 16:18
«مدينة الشارقة للنشر» ترسم من بكين مسارات عبور الناشرين بين الأسواق العربية والآسيوية
علوم الدار
«مدينة الشارقة للنشر» ترسم من بكين مسارات عبور الناشرين بين الأسواق العربية والآسيوية
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©