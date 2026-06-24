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علوم الدار

"وتييد" بمنطقة الظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

"وتييد" بمنطقة الظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
24 يونيو 2026 17:07

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء في دولة الإمارات.
وقال المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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