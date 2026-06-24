"وتييد" بمنطقة الظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء في دولة الإمارات.

وقال المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The highest temperature recorded over the country today is 49.8 °C in Owtaid (Al Dhafra region) at 13:45 UAE Local time. pic.twitter.com/khpHE9pQUC — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 24, 2026