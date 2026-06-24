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«شرطة أبوظبي» تحتفي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ 65

«شرطة أبوظبي» تحتفي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ 65
25 يونيو 2026 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثّلةً في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين، بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ 65، التي ضمّت 38 مستجدةً، وذلك بعد إتمامهن برنامجاً تدريبياً متكاملاً اشتمل على مختلف العلوم الأمنية والشرطية والتطبيقات الميدانية.
وأكد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير التدريبية والأكاديمية، بما يعزّز جاهزية الكوادر الشرطية، ويمكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.
وأوضح أن البرنامج التدريبي ركّز على تنمية المهارات الأمنية والميدانية وتعزيز المعارف التخصصية، إلى جانب بناء الشخصية القيادية وترسيخ قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، بما يسهم في إعداد منتسبات قادرات على أداء واجباتهن بكفاءة واحترافية وخدمة المجتمع، وفق أفضل الممارسات الشرطية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
العين
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