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«اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام» في ملتقى بدبي

«اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام» في ملتقى بدبي
25 يونيو 2026 01:44

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، كشريك استراتيجي، ملتقى «اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام 2026»، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والصحفيين وصُنَّاع القرار والخبراء والمختصين في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
وشهد الملتقى أيضاً الإعلان عن جائزة «اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام»، التي تهدف إلى تحفيز إنتاج محتوى إعلامي عالمي المستوى حول اقتصاد الذكاء الاصطناعي وموضوعاته في دبي.
وتضمنت أجندة الملتقى حزمةً متنوعةً من الجلسات الحوارية قدمها خبراء بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، واستعرضت محفظة المبادرات النوعية التي أطلقها المركز في مجال اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

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