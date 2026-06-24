انطلاقة سهلة لطلبة الـ 12 في «الرياضيات»

دينا جوني (أبوظبي)



انطلقت أمس اختبارات نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، حيث أدى الطلبة امتحان الرياضيات وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانسيابية، ومن دون تسجيل أي تحديات تقنية أو إدارية، فيما وصف طلبة المسار العام الاختبار بالسهل والمباشر، بينما اعتبره طلبة المسارين المتقدم والنخبة متوسط الصعوبة.

ونُظمت الاختبارات وسط إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة؛ لضمان نزاهة الامتحانات وسلامة سيرها، فيما أكدت المدارس واللجان الامتحانية الالتزام بالضوابط المعتمدة والتدابير الكفيلة بالحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وأفاد طلبة في المسار العام بأن الامتحان جاء سهلاً ومباشراً، وتضمن أسئلة من صميم المنهاج الدراسي، فيما تمكّن عدد منهم من إنهاء الإجابة قبل انتهاء الزمن المخصص للاختبار. وأشاروا أن الامتحان كان واضحاً وخالياً من التعقيدات، وقد تمكّنوا من الإجابة عن جميع الأسئلة قبل نهاية الوقت بمدة كافية، ومراجعة الإجابات أكثر من مرة، مما منحهم شعوراً بالارتياح والثقة. في المقابل، وصف طلبة المسارين المتقدم والنخبة الامتحان بأنه متوسط الصعوبة، موضحين أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز وتطبيق مباشر للمفاهيم الرياضية، إلا أنها ظلّت ضمن نطاق المقرر الدراسي ولم تتضمن مفاجآت غير متوقعة.

وأكدت إدارات مدرسية أن سير الاختبارات شهد التزاماً من الطلبة بالإجراءات والتعليمات المنظمة، فيما عملت اللجان الامتحانية والفرق الفنية على متابعة جاهزية الأنظمة الإلكترونية، وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة، الأمر الذي أسهم في انطلاق الامتحانات بسلاسة في مختلف المدارس.

ومن المقرر أن يواصل طلبة الصف الثاني عشر اختباراتهم اليوم بمادة اللغة الإنجليزية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، على أن تستمر اختبارات نهاية العام حتى الثالث من يوليو المقبل.

وشددت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لاختبارات نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن دخول الطالب إلى اللجنة الامتحانية، وهو يحمل هاتفاً محمولاً يُعد حالة غش تستوجب تحرير محضر مخالفة فوري، حتى وإن لم يُستخدم الجهاز أثناء الاختبار.

ودّعت المدارس، في رسائل وجهتها إلى الطلبة وأسرهم عشية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثالث، إلى التقيد بالمعايير السلوكية والأنظمة المعتمدة داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن نزاهة الاختبارات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.



حضور

أكدت المدارس ضرورة حضور الطلبة إلى المدرسة قبل موعد بدء الاختبار بوقت كافٍ، مع أهمية إحضار أجهزة الحاسوب المحمولة مشحونة وجاهزة للاستخدام يومياً طوال فترة الاختبارات الإلكترونية. كما شددت على الالتزام بالزي المدرسي المعتمد والمظهر العام اللائق، وعدم ارتداء الملابس أو الأحذية غير المسموح بها، إلى جانب الحرص على إحضار الأدوات المطلوبة للاختبار.

وحذّرت المدارس من إدخال أي أدوات أو مواد يمكن أن تُستخدم في الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، مؤكدة أن جميع المخالفات يتم التعامل معها وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة. ودعت الطلبة كذلك إلى الالتزام بالهدوء داخل اللجان الامتحانية ومرافق المدرسة والحافلات المدرسية، وتجنب أي سلوك قد يؤدي إلى إثارة الفوضى أو التأثير في سير الاختبارات.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تأتي انسجاماً مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن تنظيم الاختبارات، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمصداقية في نظام الاختبارات، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإخلال بنظام الامتحانات وضمان حُسن سيرها، وسلامة إجراءاتها.