الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أول ورقة بيضاء ترسم ملامح نهج أبوظبي للحياة الصحية المديدة

تمكين الأفراد من العيش لفترات أطول بصحة وعافية (وام)
25 يونيو 2026 01:45

سان دييغو (وام)

أطلقت «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي» أول ورقة بيضاء متخصّصة بعنوان «مستقبل الحياة الصحية المديدة: كيف تبني أبوظبي منظومة صحية تضع إطالة العمر وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها»، وذلك خلال «حوار مستقبل الصحة» الذي عُقد على هامش مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية 2026 في مدينة سان دييغو الأميركية.
وتسلّط الورقة الضوء على أحد أبرز التحديات الصحية العالمية المتمثل في تمكين الأفراد من العيش لفترات أطول بصحة وعافية وجودة حياة أفضل، مستعرضةً الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في علم الجينوم.
وأعدت الورقة بالتعاون مع شركة «إرنست آند يونغ» دعماً لجهود المبادرة الرامية إلى تسريع الابتكار العالمي في مجالي الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، وتندرج ضمن سلسلة «رؤى وتصورات أبوظبي» التي تستشرف مستقبل القطاع الصحي وتبرز مجالات التميز والابتكار الواعدة في الإمارة، فيما ستواصل المبادرة البناء على مخرجاتها وصولاً إلى «قمة أبوظبي لمستقبل الصحة» المقررة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل.
وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن التطورات المتسارعة في العلوم والبيانات والتقنيات الحديثة تفتح آفاقاً جديدة لتمكين الأفراد من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة، مشيرة إلى أن تحقيق الأثر المنشود يتطلب أنظمة صحية قادرة على تحويل هذه التطورات إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة الإنسان وجودة حياته، فيما تعزّز أبوظبي هذا التوجه من خلال منظومة متكاملة تجمع السياسات والبيانات وعلم الجينوم والابتكارات السريرية والاستثمارات.

رؤى
كشفت الورقة أن ملامح هذا التحول بدأت بالتشكل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أظهرت دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» أن 61% من المشاركين يستخدمون الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة أوضاعهم الصحية، فيما أكد 55% أن المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دفعتهم إلى طلب الرعاية الصحية مبكراً، بما ينسجم مع شعار «مستقبل الصحة» لعام 2026 «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً» الهادف إلى توظيف الرؤى المبكرة والتدخل السريع لتحقيق نتائج صحية أفضل.

أخبار ذات صلة
«الوطني» يوافق على مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
«الأعلى للشؤون المالية» يمنح «أدنوك» وشركاءها امتياز تطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»
أبوظبي
الصحة
سان دييغو
جودة الحياة
آخر الأخبار
شراكة راسخة
شراكة راسخة
25 يونيو 2026
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
25 يونيو 2026
مخيم للنازحين في الأبيض (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
25 يونيو 2026
طارق الطاير خلال اللقاء بحضور الوفد المشارك (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف
25 يونيو 2026
امرأة تقف قرب أمتعتها على رصيف في بيروت تستعد للعودة إلى منزلها (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
25 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©