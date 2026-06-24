أول ورقة بيضاء ترسم ملامح نهج أبوظبي للحياة الصحية المديدة

سان دييغو (وام)



أطلقت «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي» أول ورقة بيضاء متخصّصة بعنوان «مستقبل الحياة الصحية المديدة: كيف تبني أبوظبي منظومة صحية تضع إطالة العمر وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها»، وذلك خلال «حوار مستقبل الصحة» الذي عُقد على هامش مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية 2026 في مدينة سان دييغو الأميركية.

وتسلّط الورقة الضوء على أحد أبرز التحديات الصحية العالمية المتمثل في تمكين الأفراد من العيش لفترات أطول بصحة وعافية وجودة حياة أفضل، مستعرضةً الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في علم الجينوم.

وأعدت الورقة بالتعاون مع شركة «إرنست آند يونغ» دعماً لجهود المبادرة الرامية إلى تسريع الابتكار العالمي في مجالي الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، وتندرج ضمن سلسلة «رؤى وتصورات أبوظبي» التي تستشرف مستقبل القطاع الصحي وتبرز مجالات التميز والابتكار الواعدة في الإمارة، فيما ستواصل المبادرة البناء على مخرجاتها وصولاً إلى «قمة أبوظبي لمستقبل الصحة» المقررة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن التطورات المتسارعة في العلوم والبيانات والتقنيات الحديثة تفتح آفاقاً جديدة لتمكين الأفراد من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة، مشيرة إلى أن تحقيق الأثر المنشود يتطلب أنظمة صحية قادرة على تحويل هذه التطورات إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة الإنسان وجودة حياته، فيما تعزّز أبوظبي هذا التوجه من خلال منظومة متكاملة تجمع السياسات والبيانات وعلم الجينوم والابتكارات السريرية والاستثمارات.



رؤى

كشفت الورقة أن ملامح هذا التحول بدأت بالتشكل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أظهرت دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» أن 61% من المشاركين يستخدمون الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة أوضاعهم الصحية، فيما أكد 55% أن المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دفعتهم إلى طلب الرعاية الصحية مبكراً، بما ينسجم مع شعار «مستقبل الصحة» لعام 2026 «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً» الهادف إلى توظيف الرؤى المبكرة والتدخل السريع لتحقيق نتائج صحية أفضل.