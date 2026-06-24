شراكة بين صحة أبوظبي و«بيوكوم كاليفورنيا»

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيوكوم كاليفورنيا»، إحدى أكبر جمعيات علوم الحياة في العالم التي تمثّل أكثر من 1800 مؤسسة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتقنيات الطبية، بما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الصحي وعلوم الحياة، ويربط بين منظومتي علوم الحياة في أبوظبي وكاليفورنيا لدعم وتسريع الابتكار الصحي عالمياً.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المبتكرين والباحثين والمستثمرين ورواد الأعمال لدى الجانبين، بما يطلق فرصاً جديدة لتسريع تطوير الجيل المقبل من الحلول الصحية والتحقق من كفاءتها وتوسيع نطاقها، إلى جانب دعم تبادل الخبرات ضمن منظومة علوم الحياة وتطوير المجمعات المعنية بهذا القطاع الحيوي.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن الشراكة مع «بيوكوم كاليفورنيا» تعزز الربط بين المواهب والبحوث والاستثمارات والتطبيقات عبر الحدود، وتفتح آفاقاً أوسع أمام المبتكرين والباحثين والمستثمرين للاستفادة من منظومة أبوظبي الذكية لعلوم الحياة وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول ذات أثر ملموس وعلى نطاق أوسع.

من جانبه، أعرب جو بانيتا، الرئيس الفخري لبيوكوم، عن اعتزازه بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وبيئة داعمة لتطوير علاجات مبتكرة، فيما تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز تنظيم الفعاليات المشتركة، وبناء الشراكات بين الشركات في كاليفورنيا وأبوظبي، وربط الإمارة بشبكة بيوكوم العالمية.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، المنعقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تستعرض الإمارة منظومتها الذكية في علوم الحياة وشراكاتها في مجالات الجينوم، وتحرير الجينات، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة، والأمراض النادرة.



نخبة

يضم وفد دائرة الصحة - أبوظبي إلى الولايات المتحدة نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة الصحة والاستثمار والابتكار في الإمارة، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، وM42، وHub71، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدينة مصدر، وجامعة خليفة، ومجموعة كيزاد، و«بيورهيلث»، و«مبادلة بايو»، و«أرسيرا»، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي.