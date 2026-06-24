تعاون بين «معاً» وهيئة زايد لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقِّي المساهمات الاجتماعية، تعاونها مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، لتوسيع نطاق الدعم المجتمعي المقدم لأصحاب الهمم وأسرهم في مختلف أنحاء أبوظبي، وتعزيز ثقافة الشمول والدمج لجميع أفراد المجتمع.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود هيئة معاً الرامية إلى تعزيز الأثر الاجتماعي في أبوظبي من خلال حشد المساهمات المجتمعية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لإيجاد فرص شاملة لأصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إليها، مما يسهم بدوره في الارتقاء بجودة حياتهم، وتقديم دعم أكبر لأسرهم ومقدمي الرعاية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل تكريم الجهات الفائزة بجائزة أبوظبي للتميُّز، الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على دعم أصحاب الهمم في المجتمع من خلال مشروع «رعاية أصحاب الهمم»، الذي يهدف إلى دعم الأطفال ذوي التوحُّد والبالغين من أصحاب الهمم عبر تمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم.