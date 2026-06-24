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علوم الدار

«تمكين المجتمع» تطلق منظومة الدعم المؤسّسي

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
25 يونيو 2026 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة تمكين المجتمع «منظومة الدعم المؤسسي» لمؤسسات النفع العام، التي تهدف إلى تطوير قدراتها المؤسسية ورفع جاهزيتها واستدامة مبادراتها وبرامجها، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأولويات الوطنية.
جاء ذلك، خلال «ملتقى مؤسسات النفع العام» الذي نظّمته الوزارة في متحف زايد الوطني بإمارة أبوظبي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل ممارسات الحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، بحضور عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين وأعضاء مؤسسات النفع العام.
وقالت عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع: «يترجم إطلاق «منظومة الدعم المؤسسي» لمؤسسات النفع العام، رؤية دولة الإمارات في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي، كشريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، ويدعم بناء بيئة مرنة مُمَكِّنة للعمل المجتمعي والإنساني، تقوم على الكفاءة والاستدامة، لافتةً إلى أن العطاء والعمل المجتمعي، هو جزء من نهج دولة الإمارات وقِيَمها الراسخة وهويتها الوطنية، وأن مؤسسات النفع العام بما تملكه من مقومات وإمكانات وخبرات متخصّصة، هي أحد أهم روافد هذا النهج التي تنعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي وجودة حياته. 

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