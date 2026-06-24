4 اتفاقيات لتعزيز تكامل منظومة الرعاية الأسرية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت هيئة الرعاية الأسرية، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بحضور معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أربع اتفاقيات مستوى خدمة مع كلٍّ من: دائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة القضاء - أبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد مسارات العمل بين الجهات المعنية ضمن منظومة اجتماعية مترابطة، بما يدعم جودة حياة الأسرة والأفراد، ويرسِّخ التماسك والاستقرار المجتمعي في الإمارة.

وقّعت على الاتفاقيات، سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وكلّ من: وكيل دائرة الصحة، الدكتورة نورة الغيثي، ووكيل دائرة التعليم والمعرفة، مبارك حمد المهيري، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، ونيابةً عن وكيل دائرة القضاء يوسف العبري، يوسف الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.



شمولية وتكامل

تسهم الاتفاقية الموقّعة مع دائرة الصحة - أبوظبي في تعزيز التكامل بين القطاعين الاجتماعي والصحي، بما يرسِّخ نموذجاً أكثر شمولية وتكاملاً في تقديم الخدمات المرتبطة بالحماية والصحة النفسية، إلى جانب دعم برامج التوعية والوقاية والتدخل المبكر، بما يسهم في تعزيز صحة الأفراد والأسر وضمان تمتعهم بجودة حياة مديدة.