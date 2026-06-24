إطلاق مبادرة «ظلاً وأجراً» في المناطق العمالية بدبي

دبي(الاتحاد)



أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً» المجتمعية، والتي تنعقد أسبوعيا في المناطق العمالية خلال فصل الصيف، في إطار تعزيز قيم التكافل والتسامح وترسيخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مبادرة «ظلاً وأجراً»، تأتي ضمن جهود شرطة دبي وشركائها في دعم فئة العمال وتوفير بيئة مجتمعية إيجابية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسّخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، خاصة خلال فترة فصل الصيف، من خلال توزيع المظلات والمرطّبات الباردة والوجبات والاحتياجات الأساسية.

وشهدت المبادرة في يومها الأول، حضور ومشاركة أكثر من 600 عامل، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية.