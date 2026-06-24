نهيان بن مبارك: الاستثمار في التعليم ركيزة التنمية الشاملة

الفجيرة (وام)



اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش على برامج جامعة الفجيرة التعليمية ومبادراتها النوعية في مجالات البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، وجهودها في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها معاليه إلى جامعة الفجيرة التقى خلالها، معالي سعيد بن محمد الرقباني، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

واستمع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى عرض تعريفي حول مسيرة الجامعة ورؤيتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية، وما حققته من إنجازات أكاديمية وبحثية كما اطّلع على عدد من المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة، وبرامجها الرامية إلى تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، إلى جانب مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في مرافق الجامعة الحديثة، شملت القاعات الدراسية والمختبرات التعليمية والبحثية والمرافق الأكاديمية المختلفة، حيث اطّلع على التجهيزات المتطورة التي توفرها الجامعة لطلبتها، والأنظمة التعليمية الحديثة التي تعتمدها في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، وما توفره من بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والإبداع والابتكار.



تطور أكاديمي

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بما تشهده جامعة الفجيرة من تطور أكاديمي ومؤسسي وما حققته من إنجازات نوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم وتنمية الإنسان يمثلان الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأثنى على جهود إدارة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والإسهام الفاعل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.