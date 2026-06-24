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علوم الدار

فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الـ 28 في «الشارقة للعلوم الشرطية»

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
25 يونيو 2026 01:47

الشارقة (وام)

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع مجلس الأكاديمية، الذي عُقد بمقرها في المدينة الجامعية.
ورفع المجلس الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على اعتماد سموه ترقية عدد من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة من ضباط وصف الضباط وأفراد، مهنئاً جميع من شملهم الاعتماد بالترقية إلى الرتب التي تلي رتبهم، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية، وأن تسهم هذه الترقيات في تعزيز مسيرة العمل الأمني والمؤسسي وخدمة المجتمع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المعنية بخطط تطوير البرامج الأكاديمية ومتابعة العمل الأكاديمي، وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وتنفيذ التوصيات خلال الفترة السابقة، بما يعزّز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مسيرة التطوير المستمر بالأكاديمية.
واعتمد المجلس فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الـ28 من الطلبة الضباط، مطلعاً على الإجراءات والمعايير المعتمدة لاستقطاب الطلبة، بما ينسجم مع توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل من القيادات الأمنية المؤهلة أكاديمياً ومهنياً، والقادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.
وبحث المجلس ملفات اعتمادات جودة التعليم العالي، مطلعاً على ما تحقق من إنجازات وخطوات تطويرية تعزز مكانة الأكاديمية، وتدعم مساعيها نحو تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في التعليم والتدريب الشرطي، إلى جانب مناقشة مستجدات التثبيت على المناصب القيادية، واستعراض الجهود المبذولة، بما يدعم استقرار العمل المؤسسي واستدامة التطوير الإداري والقيادي بالأكاديمية، ويعزز جودة مخرجاتها التعليمية والتدريبية، ويرفد الأجهزة الشرطية والأمنية بكفاءات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والجاهزية.
كما اطّلع المجلس على عدد من التجارب والممارسات المتطورة في مجالات التعليم والتدريب الشرطي والأمني، مناقشاً سُبل الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في الارتقاء بمخرجات الأكاديمية العلمية والمهنية.

 

الحضور

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حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، واللواء غانم خميس الهولي، نائب قائد عام الحرس الأميري، واللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وعبدالله إبراهيم بن نصار، وسلطان بن بطي المهيري، وسلطان محمد الهاجري، والعميد محمد حمد السويدي، أمين سر المجلس.

 

دعم الجهود
أكد المجلس مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وترسيخ مكانتها كصرح أكاديمي متخصّص في إعداد وتأهيل الكفاءات الأمنية وفق أرقى المعايير الدولية.

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
ولي عهد الشارقة
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