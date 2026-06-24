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علوم الدار

طلاب رأس الخيمة راضون عن «الرياضيات»

طلاب لدى وصولهم لأداء الامتحان (من المصدر)
25 يونيو 2026 01:47

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

عبّر عدد من طلاب منطقة رأس الخيمة التعليمية في «الثاني عشر» المتقدم والعام، عن رضاهم حول اختبار مادة الرياضيات في أول أيام الاختبارات للفصل الدراسي الأخير2026، مؤكدين أن الاختبار كان مباشراً وواضحاً ويناسب جميع المستويات الطلابية على الرغم من وجود أسئلة امتياز، وأشاروا إلى أن امتحان مادة الرياضيات كان بداية جيدة ومطمئنة.
وقال الطالب ناصر دهمش، من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي بنين فرع العام، إن الاختبار الخاص بمادة الرياضيات كان جيداً ويضم 30 سؤالاً، وكانت هناك أسئلة تحتاج إلى بعض من التركيز والوقت، وكان الاختبار بالمجمل جيداً وفيه بعض المرونة، على حد تعبير بقية الطلبة، وعرض الأسئلة كان بطريقة جيدة، ووافقه الطالب فهد الطنيجي بأن الرياضيات جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنه تمكّن من الإجابة عن جميع الأسئلة، وعند مراجعة الإجابات مع بقية زملائه وجد أن الإجابات متوافقة، مما يعني أن الجميع تمكّن من الوصول إلى الحل بسهولة.
وفي الإطار نفسه، أكد عدد من التربويين أن الورقة الامتحانية كانت في متناول جميع الطلبة، والتي تدرب عليها الطلبة منذ فترة، وجاءت مناسبة.

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