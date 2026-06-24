«خيرية الشارقة» تنجز 91% من إنشاءات بناية الذيد الوقفية

الشارقة (الاتحاد)



أنجزت جمعية الشارقة الخيرية 91 % من الأعمال الإنشائية لبناية وقفية استثمارية في الذيد لتضاف إلى قائمة المباني الاستثمارية التابعة للجمعية داخل الشارقة.

وقال خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بالجمعية: المشروع يقام على مساحة تبلغ 4629 متراً مربعاً، ويتكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، يضم كل طابق منها خمس شقق سكنية، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع اقتراب المشروع من مراحله النهائية بعد بلوغ نسبة الإنجاز 91 %، مضيفاً أن مباني الوقف الاستثمارية تمثّل أحد أهم الروافد الداعمة لاستدامة العمل الخيري، إذ تقوم فكرتها على إنشاء أصول استثمارية تدر عوائد ثابتة يتم توجيهها لتمويل المشاريع الإنسانية التي تنفّذها الجمعية، بما يضمن استمرار تقديم المساعدات للمستفيدين دون الاعتماد فقط على التبرعات المقطوعة من المحسنين.