الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية الشارقة» تنجز 91% من إنشاءات بناية الذيد الوقفية

«خيرية الشارقة» تنجز 91% من إنشاءات بناية الذيد الوقفية
25 يونيو 2026 01:46

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الـ 28 في «الشارقة للعلوم الشرطية»
شراكة بين «أميركية الشارقة» والمركز العالمي للتميُّز في الذكاء الاصطناعي


أنجزت جمعية الشارقة الخيرية 91 % من الأعمال الإنشائية لبناية وقفية استثمارية في الذيد لتضاف إلى قائمة المباني الاستثمارية التابعة للجمعية داخل الشارقة.
وقال خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بالجمعية: المشروع يقام على مساحة تبلغ 4629 متراً مربعاً، ويتكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، يضم كل طابق منها خمس شقق سكنية، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع اقتراب المشروع من مراحله النهائية بعد بلوغ نسبة الإنجاز 91 %، مضيفاً أن مباني الوقف الاستثمارية تمثّل أحد أهم الروافد الداعمة لاستدامة العمل الخيري، إذ تقوم فكرتها على إنشاء أصول استثمارية تدر عوائد ثابتة يتم توجيهها لتمويل المشاريع الإنسانية التي تنفّذها الجمعية، بما يضمن استمرار تقديم المساعدات للمستفيدين دون الاعتماد فقط على التبرعات المقطوعة من المحسنين.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة الخيرية
الشارقة
الذيد
آخر الأخبار
شراكة راسخة
شراكة راسخة
25 يونيو 2026
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
25 يونيو 2026
مخيم للنازحين في الأبيض (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
25 يونيو 2026
طارق الطاير خلال اللقاء بحضور الوفد المشارك (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف
25 يونيو 2026
امرأة تقف قرب أمتعتها على رصيف في بيروت تستعد للعودة إلى منزلها (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
25 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©