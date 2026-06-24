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علوم الدار

«الأعلى للشؤون المالية» يمنح «أدنوك» وشركاءها امتياز تطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»

المشروع يعزز دور الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمارات طويلة الأجل (أرشيفية)
25 يونيو 2026 01:47

أبوظبي (وام)

منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين: شركة «توتال للطاقة» بنسبة 10%، وشركة «بي بي أبوظبي» بنسبة 10%، وشركة «سي إن بي سي إنترناشونال» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 8%، وشركة «جودكو أونشور» بنسبة 5%، وشركة «شاينا زينهوا أويل» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 4%، وشركة «كوريا جي إس إي آند بي» بنسبة 3%. وتمثل اتفاقية تطوير الغطاء الغازي وإنتاجه لحقل «باب» أكبر مشروع من نوعه في العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة كمركز عالمي للاستثمارات طويلة الأجل ومورّداً موثوقاً للطاقة.

أهمية استراتيجية 

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يتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهذا يعادل نحو 15% من إجمالي قدرة «شركة أدنوك للغاز» التشغيلية لمعالجة الغاز، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز في الدولة ودعم تطوير قطاع البتروكيماويات فيها، وتعزيز خطط شركة «أدنوك» لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
ويعكس المشروع التزام المجلس بدعم التطوير المستدام للموارد الطبيعية بما يحقق أقصى قيمة استراتيجية واقتصادية ويدعم الأولويات الوطنية طويلة المدى. ومنذ تأسيسه، يتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية دوراً مهماً في صياغة سياسات الإمارة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والبترولية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة. ويتابع المجلس أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة «أدنوك»، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.

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