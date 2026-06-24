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علوم الدار

محمد بن حمد الشرقي يشهد حفل تخريج «أكاديمية الديار الخاصة»

محمد بن حمد الشرقي وكبار الحضور خلال الحفل (وام)
25 يونيو 2026 01:46

الفجيرة (وام) 

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج دفعة عام 2026 من طلاب وطالبات أكاديمية الديار الخاصة بالفجيرة. حضر الحفل الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
وأكّد سموّه، أهمية هذه المرحلة الدراسية في تشكيل وصقل شخصيات الطلبة، منوّهاً إلى ضرورة مواصلة رحلة العلم والمعرفة وتطوير القدرات التي تسهم في تمكينهم وإشراكهم في مستقبل بناء المجتمع والوطن. كما أشار سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمنظومة التعليمية في الإمارة، وتشجيع الخريجين على مواصلة مسيرة النجاح والتميز الأكاديمي؛ ليكونوا مساهمين في خدمة الوطن وتطوره ونهضته. وهنّأ سموه الخريجين على اجتيازهم هذه المرحلة الدراسية، متمنياً لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية المقبلة.
وألقت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الديار الخاصة كريستين سيموندز، كلمةً في الحفل، عبّرت فيها عن اعتزازها بخرّيجي دفعة عام 2026، مؤكدةً حرص الأكاديمية على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم، بما يؤهلهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

 

عرض مرئي 

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تضمن الحفل عرضاً مرئياً بعنوان «الطريق إلى التخرج»، استعرض أبرز المحطات والذكريات التي عاشها الطلبة خلال سنوات دراستهم، إضافة إلى كلمة الخريجين التي ألقتها الشيخة عالية بنت محمد بن صالح الشرقي، رئيسة مجلس الطلبة، والتي عبرت فيها عن امتنان الطلبة للقيادة الرشيدة، وأسرهم، ومعلميهم، لما قدموه من دعم وتشجيع خلال رحلتهم التعليمية.
كما شهد الحفل فقرة أداء طلابية مميزة قدمها طلبة المرحلة الثانوية إلى جانب قسَم الولاء لطلبة الصف الأول G1.

محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
أكاديمية الديار الخاصة
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