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علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بريطانيا

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بريطانيا
25 يونيو 2026 00:12

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها، بما يعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.
كما بحث سموه ومعالي إيفيت كوبر مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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المصدر: وام
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