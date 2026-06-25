السماح بانصراف المعلمين بعد ساعة من انتهاء الامتحان

دينا جوني (دبي)

اقترحت وزارة التربية والتعليم موجهات لتنظيم دوام الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية، خلال فترة اختبارات نهاية العام الدراسي، تتضمن السماح لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بمغادرة مقر العمل بعد مرور ساعة واحدة من انتهاء زمن الاختبار المقرر للطلبة، مع دعوة إدارات المدارس إلى تطبيقها بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وجودة الحياة الوظيفية للكوادر المدرسية. وأوضحت الوزارة، في تعميم وجهته إلى المدارس، أن العمل بهذا النظام يستمر طوال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثالث، بما في ذلك اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية، وحتى استكمال جميع مراحل الاختبارات للعام الدراسي الحالي. وفي المقابل، أكدت ضرورة إعداد جدول مناوبة يومي يضمن استمرار وجود العدد الكافي من الكوادر الإدارية والتدريسية طوال ساعات الدوام الرسمي، على أن تشمل مهام المناوبة الإشراف على انصراف الطلبة، وتسيير الأعمال الإدارية الطارئة، والاستجابة للحالات الاستثنائية، والتنسيق مع إدارات الوزارة عند الحاجة. وشددت الوزارة على أن نظام الانصراف المبكر لا يُعد مبرراً للتغيب عن الورش التدريبية أو البرامج التعليمية أو مهام الإشراف على اختبارات الإعادة والتعويضية، مؤكدة أن الموجهات لا تتعارض مع استكمال المدارس لمتطلبات العام الدراسي المقبل، بما في ذلك الخطط التشغيلية والتقييم الذاتي وسائر المهام التنظيمية.