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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
25 يونيو 2026 18:56

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وأسفرا عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة.

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المصدر: وام
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