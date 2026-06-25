بدء استقبال طلبات المنح الدراسية في الشارقة أول يوليو عبر منصة موحدة

يبدأ مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، استقبال طلبات المنح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي بإمارة الشارقة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل ولمدة شهر عبر منصة موحدة للتقديم على المنح الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس schesr.shj.ae.

وأكدت الدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد المجلس جهةً منظمة لبرنامج المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير منظومة المنح الدراسية وتوحيد إجراءاتها بما يسهم في دعم الطلبة المستحقين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية.

وأوضحت أن المجلس سيتولى استقبال طلبات المنح الدراسية ودراستها واعتمادها ومتابعة استمراريتها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بما يعزز تكافؤ الفرص التعليمية ويوفر إطاراً موحداً لإدارة المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي بإمارة الشارقة.

وأضافت أن المجلس اعتمد معايير قبول محدثة للمنح الدراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل والأولويات التنموية بما يسهم في توجيه الطلبة نحو التخصصات ذات الطلب المرتفع ودعم متطلبات التنمية المستقبلية.

ويشمل البرنامج منح البكالوريوس والدراسات العليا للفئات المستحقة المعتمدة على أن يتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للمجلس بعد حصول الطالب على قبول أو موافقة مبدئية من إحدى مؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة.

ودعا المجلس الطلبة وأولياء الأمور إلى الاطلاع على الشروط والضوابط والفئات المستحقة وفق المعايير المعتمدة والتعرف إلى آلية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس وقنواته الرسمية والتأكد من استيفاء جميع متطلبات التقديم خلال الفترة المحددة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى دعم الطلبة وتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي والمساهمة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة.