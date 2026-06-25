توزيع 100 ألف شتلة في منطقة الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

قامت بلدية منطقة الظفرة بتوزيع وزراعة أكثر من 100 ألف شتلة على مستوى مدن منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من ظاهرة التصحر والجفاف وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة.

وأكدت البلدية أن جهودها في تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أسفرت عن نتائج ملموسة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2026، حيث تم توزيع 27 ألف شتلة من الأنواع المحلية البرية والحرجية والمثمرة ونباتات الزينة على أفراد المجتمع والجهات المختلفة، بهدف تشجيع الزراعة وتعزيز الوعي البيئي.

وأشارت إلى زراعة 74.438 شتلة في مدن المنطقة، ضمن خطتها الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى نثر أنواع من البذور للإسهام في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار التصحر.