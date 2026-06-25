اليوم.. انطلاق مهرجان خورفكان للمانجو 2026

الشارقة (الاتحاد)

ينطلق اليوم الجمعة في مركز إكسبو خورفكان، الموسم الخامس من «مهرجان خورفكان للمانجو» الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا» بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان ومركز إكسبو خورفكان، وبمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف إمارات الدولة وعدد من الشركات المتخصّصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة.

ورسّخ المهرجان حضوره عبر مواسمه الأربعة السابقة بوصفه وجهة متكاملة تجمع بين البعد الزراعي والسياحي والاقتصادي، ويطمح هذا العام إلى تعزيز مكانة خورفكان مركزاً زراعياً متميزاً، من خلال توفير قنوات تسويقية فاعلة لأصحاب المزارع والمنتجين المحليين وتوفير أجود ثمار المانجو للزوّار والمستهلكين.

وتتصدر أجندة المهرجان خمس مسابقات رئيسة رُصدت لها جوائز مالية في جميع الفئات، تُفتتح اليوم بثلاث مسابقات هي مزاينة المانجو للفئة الرئيسة، وأكبر ثمرة مانجو، وأجمل سلة مانجو المخصّصة للعوائل، على أن يسلّم المتنافسون عيناتهم بين الثانية ظهراً والخامسة مساءً، فيما يشهد غداً السبت مسابقتين إضافيتين هما مزاينة المانجو للأطفال، وأفضل فكرة مبتكرة أو مشروع قائم على المانجو.

وتخضع المسابقات لمعايير تحكيم دقيقة تشترط أن يكون المحصول محلياً من مزرعة المشارك أو حديقته المنزلية، مع إلزامية تقديم مستندات الملكية عند التسجيل، كما يتعيّن على الفائزين بالمراتب الأولى الخضوع لعمليات كشف ميداني وتدقيق من قبل لجنة التحكيم على مزارعهم ومنازلهم.

ويفتح المهرجان أبوابه على مدى ثلاثة أيام من الرابعة والنصف عصراً حتى العاشرة مساءً، ويقدّم لزواره عروضاً لشراء أجود ثمار المانجو وغيرها من المنتجات، فضلاً عن باقة متنوعة من الأنشطة تشمل برامج تثقيفية وتوعوية، وورش عمل متخصّصة حول أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة المانجو وحمايتها من الآفات.