«باحثي الإمارات» يعلن مخرجات مؤتمر حوار الحضارات والتسامح 2026

أبوظبي (وام)

أعلن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، مخرجات المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، وأطلق عدداً من المبادرات المعرفية والمجتمعية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء المركز، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس الأمناء، ونخبة من المسؤولين والأكاديميين والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين.

وجاء الحفل تتويجاً للنجاح الذي حققه المؤتمر الذي عقد تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع»، بالشراكة مع بيت العائلة الإبراهيمية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن المؤتمر لم يكن حدثاً علمياً فحسب بل رسالة إماراتية واضحة، تؤكد أن الحوار والتكنولوجيا شريكان في بناء مستقبل إنساني أكثر تسامحاً وتفاهماً، مشيراً إلى أن الحوار يبقى اللغة القادرة على تقريب الشعوب والثقافات وخدمة الإنسانية.