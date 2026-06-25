برامج تدريبية بأبوظبي لحراس الأمن

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم قطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلاً بإدارة الخدمات الأمنية المساعدة، وبالتنسيق مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وقسم الشرطة السياحية، ورشتين تدريبيتين تخصصيتين لحراس الأمن الخاص العاملين في متاحف إمارة أبوظبي، وذلك في متحف اللوفر أبوظبي، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير الكفاءات المهنية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية للعاملين في قطاع الأمن الخاص.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الورشتين 356 حارس أمن خاصاً من مختلف متاحف إمارة أبوظبي، في إطار حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، ورفع جاهزية العاملين في قطاع الأمن الخاص، بما يعزّز معايير الأمن والسلامة في المرافق الثقافية والسياحية.