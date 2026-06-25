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علوم الدار

«توعية الأحداث» تعتمد نظامها الأساسي المحدّث

ضاحي خلفان والأعضاء خلال الاجتماع (من المصدر)
26 يونيو 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

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ترأّس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية 77، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية: الدكتور منصور العور، الدكتور خليفة السويدي، الدكتور جاسم ميرزا، الدكتور سيف الجابري، وفيصل الشامسي، وبدرية الياسي، ومريم الأحمدي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق الـ76، بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد النظام الأساسي المحدث للجمعية بناء على نموذج نظام الجمعيات ذات النفع العام المعتمد من مجلس الوزراء، والذي يسهم بشكل كبير في تطوير أهداف الجمعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة والأحداث والمخاطر السلوكية والتحديات المعاصرة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة والوقاية من المشكلات الاجتماعية والسلوكية التي قد تؤثر في الأبناء والأحداث، ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية مهارات الأبناء وقدراتهم.

ضاحي خلفان
الإمارات
جمعية توعية ورعاية الأحداث
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