مدير عام «إقامة دبي»: التميُّز نهج مؤسسي متكامل

دبي (وام)

كرّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، الفائزين في الدورة الرابعة عشرة من جائزة «راية التميُّز» للعام 2025-2026، وذلك خلال حفل حضره معالي الفريق محمد المري، مدير عام إقامة دبي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، أن جائزة «راية التميُّز» تمثّل إحدى الركائز المهمة في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز داخل إقامة دبي، مشيراً إلى أن التميز لم يعُد هدفاً مرحلياً، بل أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة حكومية أكثر جاهزية وابتكاراً واستدامة.