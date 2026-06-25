«صيف آمن» تعزّز الوعي في المناطق السكنية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بمديرية المرور والدوريات الأمنية، مبادرة توعوية بعنوان «صيف آمن» في عدد من المناطق السكنية بإمارة أبوظبي، شملت مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والفلاح والشامخة والشهامة، وذلك ضمن الحملة التوعوية «صيف بأمان» الهادفة إلى تعزيز الوعي الوقائي ونشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع خلال فصل الصيف.

وأكد العميد الدكتور عبدالله يوسف السويدي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية للمناطق الخارجية، حرص شرطة أبوظبي على مواصلة تنفيذ المبادرات التوعوية الميدانية التي تسهم في تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ السلوكيات الإيجابية والآمنة، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم.