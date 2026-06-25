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علوم الدار

تفاهم بين «دبي الإنسانية» و«أكاديمية قرقاش الدبلوماسية»

تفاهم بين «دبي الإنسانية» و«أكاديمية قرقاش الدبلوماسية»
26 يونيو 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دبي الإنسانية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أمس عن إبرام شراكة استراتيجية، تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجالي العمل الإنساني والتميز الدبلوماسي، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير القدرات، والتعاون المؤسسي.
ووقّع الاتفاقية من جانب دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، ومن جانب الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وحول توقيع الاتفاقية، قال جوسيبي سابا: «تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز منظومة العمل الإنساني العالمية من خلال تعاون استراتيجي هادف. وانطلاقاً من علاقتنا الراسخة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز الفكر القيادي عند تقاطع العمل الإنساني والدبلوماسية».

دبي الإنسانية
دبي
الإمارات
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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