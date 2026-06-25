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علوم الدار

جامعة الإمارات تحصل على اعتماد EQUIS الدولي لكلية الإدارة والاقتصاد

مبنى جامعة الإمارات - أرشيفية
26 يونيو 2026 01:31

العين (الاتحاد)

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حصلت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد EQUIS الدولي، أحد أبرز الاعتمادات العالمية المتخصصة في تقييم كليات الأعمال والإدارة، والذي تمنحه European Foundation for Management Development (EFMD)، في إنجاز يعزّز مكانة الكلية ضمن نخبة كليات الأعمال المعترف بها عالمياً، ويؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي والبحثي.
ويُعد اعتماد EQUIS من أكثر أنظمة الاعتماد الدولية شمولية في مجال التعليم الإداري، إذ يقيم مختلف جوانب الأداء المؤسسي والأكاديمي، بما في ذلك الحوكمة والاستراتيجية والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي والتدويل والشراكات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية.

جامعة الإمارات
الإمارات
كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات
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