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علوم الدار

«خولة للفن والثقافة» تدعم مسابقة «فخورين بالإمارات»

خلال تكريم الفائزين الستة الأوائل في المسابقة (وام)
26 يونيو 2026 01:31

أبوظبي (وام)

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تعاونت مؤسسة خولة للفن والثقافة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، لدعم مسابقة «فخورين بالإمارات: الهوية والانتماء والقيم الثقافية» للملصقات التوعوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وجاءت المسابقة بهدف تشجيع الطلبة على التعبير عن فخرهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز شعورهم بالانتماء، وإبراز القيم الثقافية والوطنية التي تميز المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تصميم ملصقات إبداعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أتاحت المبادرة للمشاركين فرصة توظيف التكنولوجيا الحديثة في سرد بصري هادف يجمع بين الابتكار والإبداع والمسؤولية الأخلاقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والوعي الثقافي لدى الشباب.
كما سعت المسابقة إلى توفير منصة أكاديمية وإبداعية للطلبة تمكنهم من استكشاف قضايا الهوية الوطنية والوحدة والتسامح والمشاركة المجتمعية من خلال أعمال فنية مبتكرة تعكس رؤاهم وتطلعاتهم.
وبصفتها شريكاً داعماً وراعياً للمسابقة، أسهمت مؤسسة خولة للفن والثقافة في تكريم الطلبة المتميزين من خلال رعاية وتقديم الجوائز للفائزين الستة الأوائل، تأكيداً على التزامها المستمر بدعم المواهب الشابة وتشجيع الإبداع والابتكار وتعزيز دور الفن والثقافة في بناء مجتمع واعٍ ومتمسك بقيمه الوطنية.
وشهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفاء بالأعمال الفائزة وبالجهود الإبداعية التي قدمها المشاركون، كما سلط الضوء على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية والثقافية.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
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