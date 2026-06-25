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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: الإمارات تدعم العلوم والمعرفة

سلطان بن أحمد القاسمي: الإمارات تدعم العلوم والمعرفة
26 يونيو 2026 01:33

الشارقة (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بتوقيع مجمع الشارقة للفضاء والفلك، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي، لتأسيس مركز تعليم الفضاء والفلك التابع للاتحاد الفلكي الدولي في إمارة الشارقة، ليكون أحد المراكز الإقليمية التابعة لمكتب علم الفلك من أجل التعليم بالاتحاد الفلكي الدولي.
وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة، أن تأسيس هذا المركز يمثل إنجازاً علمياً جديداً وخطوة مهمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في دعم العلوم والمعرفة، وترسّخ حضورها في المبادرات العلمية والتعليمية الدولية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة التي تحظى بها المؤسسات الأكاديمية والعلمية في الشارقة لدى الجهات العالمية المتخصّصة.
وأشار سموه إلى أن المركز سيؤدي دوراً محورياً في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وربط المؤسسات التعليمية العربية بالشبكات العالمية المتخصّصة في تعليم الفلك، الأمر الذي يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث المناهج والممارسات التعليمية، ويدعم إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير العلمي والإبداع، وقادر على المنافسة في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة.

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وكانت اتفاقية التعاون قد وُقّعت بين الطرفين إلكترونياً من خلال الاتصال المرئي، ووقعها كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، والدكتورة ديانا وورال، الأمينة العامة للاتحاد الفلكي الدولي، والدكتور ماركوس بوسيل، مدير مكتب علم الفلك من أجل التعليم التابع للاتحاد الفلكي الدولي.
وتنص الاتفاقية على تأسيس المركز في مجمع الشارقة للفضاء والفلك بجامعة الشارقة ليكون مركزاً إقليمياً يعمل على دعم وتطوير تعليم الفضاء والفلك في المنطقة العربية، من خلال توفير الموارد التعليمية باللغة العربية، وترجمة وتكييف المحتوى العلمي المتخصّص، وتنفيذ برامج تدريب المعلمين، وتنظيم المدارس الإقليمية وورش العمل التعليمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية والشركاء الدوليين، بما يسهم في الارتقاء بتعليم الفضاء والفلك، ونشر الثقافة العلمية في المنطقة.
ويأتي إنشاء المركز في إمارة الشارقة ضمن جهود الاتحاد الفلكي الدولي الرامية إلى تطوير تعليم الفضاء والفلك عالمياً، وتعزيز توظيفه في دعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال بناء شبكات تعاون دولية وتوفير الموارد التعليمية المتخصّصة وبرامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والمهتمين بهذا المجال، إلى جانب ما تتمتع به جامعة الشارقة ومجمع الشارقة للفضاء والفلك من مستوى علمي وأكاديمي ومرافق علمية متميزة، تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لنشر المعرفة الفلكية والفضائية، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار.
وسيعمل المركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي وشركائه الإقليميين والدوليين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تعليم الفضاء والفلك في المنطقة العربية، وتمكين المعلمين والطلبة من الاستفادة من أحدث الممارسات والموارد التعليمية المتخصصة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجمع الشارقة للفضاء والفلك
الاتحاد الفلكي الدولي
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