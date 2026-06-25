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علوم الدار

جامعة أبوظبي ضمن أفضل 400 مؤسسة أكاديمية عالمياً

مبنى جامعة أبوظبي - أرشيفية
26 يونيو 2026 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت جامعة أبوظبي مكانتها العالمية بعد تصنيفها ضمن أفضل 301-400 مؤسسة عالمياً في تصنيف «التايمز للتعليم العالي للتأثير على الاستدامة 2026»، من بين 1603 مؤسسة تعليمية مشاركة من مختلف أنحاء العالم. كما عززت الجامعة مكانتها محلياً، حيث جاءت في المرتبة السادسة بالمشاركة مع مؤسستين أخريين من بين 12 مؤسسة تعليم عالٍ مشاركة في دولة الإمارات.
ويعكس هذا التقدم التزام الجامعة العميق بدمج مبادئ الاستدامة في التعليم والبحث والعمليات التشغيلية وخدمة المجتمع، بما يترجم إلى أثر واقعي ومستدام يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وسجلت الجامعة أداءً متقدماً في 10 من أهداف التنمية المستدامة، محققةً نتائج بارزة في الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة، حيث جاءت في المركز 14 عالمياً والأولى في دولة الإمارات، كما حققت أداءً قوياً في الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بحصولها على المرتبة 76 عالمياً بالمشاركة مع جامعة أخرى.
كما جاءت الجامعة ضمن الفئة 301-400 عالمياً في الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وضمن الفئة 101-200 عالمياً في الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «مع تزايد أهمية الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم العالمي، نواصل التركيز على تزويد الأجيال القادمة بالمهارات والوعي للتعامل مع التحديات المعقدة والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».

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