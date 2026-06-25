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علوم الدار

«شرطة دبي» تحتفي بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

شعار شرطة دبي
26 يونيو 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

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تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الجمعة، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمعرض توعوي يضم العديد من الفعاليات على مدار ثلاثة أيام،  تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة» بدبي هيلز مول، وبالشراكة مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وخدمة الأمين، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والمركز الوطني للتأهيل، ومستشفى الأمل، ومركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة، مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر التوعية والإرشاد، مقدماً شكره لكل فرق العمل المشاركة.
وقال العميد خالد بن مويزة: إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لكافة شرائح المجتمع.
وقال العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يُعد مناسبة توعوية واجتماعية، يلتقي فيها ضباط شرطة دبي المتخصصون بمجال التوعوية بأضرار المخدرات بأفراد الجمهور على مدى ثلاثة أيام، يتبادلون فيه الاقتراحات والأفكار ويتلمسون واقع الشباب وهمومهم، ويسمعون لأولياء الأمور وشكواهم، ويضعون الخطط والمقترحات لتكوين أسرة آمنة مستقرة ومُحصنة من هجمات ضعاف النفوس من خلال الفعاليات والمحاضرات والورش التوعوية، لهذا ندعو الجميع لزيارة منصتنا وشركائنا بدبي هيلز مول ليخرجوا بمعلومات ونصائح قيمة. 

شرطة دبي
دبي
الإمارات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
مركز حماية الدولي
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