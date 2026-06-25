شرطة دبي تُناقش علاقة التفكك الأسري وإدمان الشباب

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تَبث القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حلقة بودكاست «متعافي» الجديدة اليوم الجمعة، وذلك عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأسباب الوقوع في براثن الإدمان وسبل الوقاية منه، وفي مقدمتها التفكك الأسري.

وتسلط الحلقة الضوء على أحد أبرز العوامل المؤثرة في حياة الأبناء والشباب، وهو «التفكك الأسري وأثره على الانحراف والإدمان»، ويتطرق فيه الدكتور جاسم المرزوقي، المتخصّص في الإرشاد النفسي والتربوي، إلى العلاقة بين استقرار الأسرة وصحة الأبناء النفسية والسلوكية، ضمن حوارٍ ثَري تُديره الإعلامية مهرة المرزوقي.

كما يناقش الدكتور جاسم المرزوقي واقع التفكك الأسري في المجتمعات العربية، وانعكاساته على الأبناء، مستعرضاً نماذج وتجارب واقعية تعكس حجم التأثير الذي تتركه البيئة الأسرية في تشكيل شخصية الشاب واتخاذ قراراته، إضافة إلى توضيح المؤشرات المبكرة التي ينبغي أن تنتبه إليها الأسر لحماية أبنائها من السلوكيات الخطرة.

ويؤكد بودكاست «متعافي» في رسالته التوعوية أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تبدأ من الأسرة الواعية القادرة على بناء بيئة آمنة ومستقرة لأبنائها، وتعزيز الحوار والتواصل والثقة بينهم.