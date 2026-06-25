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علوم الدار

«دبي للعلوم» و«الإمارات للدواء» يستقطبان روّاد قطاع الأدوية

المتحدثون خلال الجلسة الحوارية (وام)
26 يونيو 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

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نظّم مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، بالشراكة مع مؤسّسة الإمارات للدواء «ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم»، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لمناقشة سُبُل تعزيز الابتكار في قطاع الأدوية وترسيخ مرونته في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرّق «ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم» إلى فرص تعزيز التعاون وتسريع وتيرة الحصول على المنتجات الطبية والدوائية المبتكرة.
وتضمّن الملتقى جلسة حوارية بعنوان «سلاسل الإمداد القوية لتعزيز مرونة قطاع الأدوية في دولة الإمارات»، بحضور نخبة من روّاد الجهات التنظيمية وقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. وشارك في هذا الحوار، الذي كان بإدارة مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم، كلّ من الدكتورة رقيّة عقيل البستكي، مديرة إدارة قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسّسة الإمارات للدواء، وسامح الفنجري، رئيس شركة «أسترازينيكا» لمنطقة الخليج، والدكتور حيدر أرجوماند، رئيس الشؤون الطبية للمجموعة في المستشفى الأميركي دبي.
وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم، أنّ تعزيز مرونة قطاع الأدوية يتطلّب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وقال: «نجحت هذه النسخة من الملتقى من خلال شراكتنا مع مؤسّسة الإمارات للدواء، في توفير منصّة فعّالة للتواصل بين نخبة من أبرز أصحاب المصلحة ضمن منظومة الصناعات الدوائية».

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