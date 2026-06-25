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علوم الدار

«جامع الشيخ زايد الكبير» يواصل استقبال مشاركات «مسابقة ضي» للتصوير

«جامع الشيخ زايد الكبير» يواصل استقبال مشاركات «مسابقة ضي» للتصوير
26 يونيو 2026 01:33

أبوظبي (وام)

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عام الأسرة
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يُواصل مركز جامع الشيخ زايد الكبير استقبال المشاركات في الدورة الثالثة من «مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي»، تحت محور «في رحابه أسرة»، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقها المركز بالتزامن مع إعلان «عام الأسرة 2026»، إبرازاً لدور العائلة بوصفها أساس المجتمع وروح ترابطه.
وتركز الدورة الثالثة من المسابقة على إبراز دفء اجتماع الأسرة في رحاب الجوامع التي يديرها ويشرف عليها المركز، ليمنح المصورين، من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم، مساحة إبداعية لتوثيق أجواء اللحظات الأسرية بعدساتهم، من خلال المشاركة بصورهم الملتقطة باستخدام الكاميرات أو الهواتف المتحركة، لتوثيق توافد الأسر إلى كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين، وجامع الشيخ خليفة الكبير في رأس الخيمة.
وخصص المركز جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بهدف تحفيز الفنانين والمصورين من مختلف دول العالم، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 5.000 درهم، والثانية 3.000 درهم، والثالثة 1.000 درهم.
ويتيح المركز للمصورين من مرتادي الجوامع الأربعة تقديم أعمالهم من خلال حساب «جائزة فضاءات من نور» على منصة إنستغرامspaces of light (sol) باستخدام الوسم #ضي_الأسرة و#فضاءات_من_نور، أو ربط الصورة مع حساب الجائزة @spacesoflight، علمًا بأن باب المشاركة مفتوح حتى 12 يوليو 2026.

جامع الشيخ زايد الكبير
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