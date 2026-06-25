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علوم الدار

سفير الدولة ووزيرة خارجية الفلبين يستعرضان علاقات البلدين

محمد عبيد الزعابي وماريا تيريزا لازارو خلال اللقاء (وام)
26 يونيو 2026 01:31

مانيلا (وام)

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التقى محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، معالي ماريا تيريزا لازارو، وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين.
ونقل إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب الفلبين بدوام التقدم والازدهار.
من جانبها حملت معالي ماريا تيريزا لازارو السفير، تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.
وجـرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

سفير الدولة
الإمارات
سفير الإمارات
وزارة الخارجية الفلبينية
الفلبين
محمد عبيد الزعابي
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