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«الوطني الاتحادي» يشارك بالاجتماع التحضيري لمؤتمر البرلمان العربي بالقاهرة

ناعمة عبدالله الشرهان خلال الاجتماع (وام)
26 يونيو 2026 01:31

القاهرة (وام)

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شارك المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التحضيري لمؤتمر البرلمان العربي الثامن ورؤساء البرلمانات العربية الذي عقد على مدى يومين في القاهرة.
ناقش الاجتماع مسودة الرؤية البرلمانية العربية لمؤتمر الرؤساء حول موضوع السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي، إلى جانب مشروعي قرار بشأن بلورة موقف موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار الدول العربية، وبشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية وتعزيز الموقف البرلماني العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
ومثلت المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، وأكدت خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، على أهمية الموضوعات المطروحة في مؤتمر الرؤساء الثامن الذي سيعقد غداً في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مشيرة إلى أن السيادة الرقمية والأمن السيبراني والتحول الرقمي، أصبحت من الركائز الأساسية لأمن وحماية الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على التنمية وصناعة المستقبل.

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القاهرة
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