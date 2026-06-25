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علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يواصل مشاركته بمؤتمر «التعاون الإسلامي» في باكو

طارق الطاير خلال مشاركته في مؤتمر باكو (وام)
26 يونيو 2026 01:33

باكو (وام)

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أكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات، تعلمت من مسيرتها التنموية الممتدة لأكثر من خمسة عقود أن الثروة وحدها لا تصنع التنمية بل إن، التنمية هي التي تعيد تعريف قيمة الثروة، مضيفاً أن التجربة الإماراتية ورؤية قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت أن الدول التي تستثمر في العقول قبل الموارد، وفي المستقبل قبل الحاضر، تكون أكثر قدرة على مواجهة التحولات العالمية، وأكثر استعداداً لاقتناص الفرص التي تتيحها المتغيرات الدولية المتسارعة.
وقال الطاير، في كلمة المجلس الوطني الاتحادي، التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان: «إن الأزمات الدولية المتلاحقة قد كشفت خلال السنوات الأخيرة، من نزاعات وصراعات ممتدة، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وأزمات غذائية ومائية ومناخية، حقيقة مهمة مفادها أن التنمية المستدامة باتت مشروعاً حضارياً متكاملاً يرتبط بالأمن والاستقرار والقدرة على الصمود وبناء الإنسان».  
كما التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وشددا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الدكتور طارق حميد الطاير، مع معالي الدكتور مامودو هارونا دجينجاري، رئيس المجلس الاستشاري في جمهورية النيجر.  وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والنيجر، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تشهده من تطور في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
منظمة التعاون الإسلامي
باكو
أذربيجان
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