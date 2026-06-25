خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: مبادرات الإمارات منعت تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في غزة

أحمد عاطف (غزة)

أوضح خبراء ومحللون فلسطينيون أن الدعم الإماراتي المتواصل لقطاع غزة شكّل أحد أبرز عوامل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية.

وأشار هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمارات حرصت منذ اندلاع الأزمة على تقديم استجابة إنسانية سريعة ومنظمة، عبر إطلاق مبادرة «الفارس الشهم 3»، وإقامة المستشفيات الميدانية، فضلاً عن دعم الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين.

واعتبر الدكتور تيسير أبو جمعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين، أن التحرك الإماراتي الإنساني تجاه غزة يعكس التزاماً ثابتاً تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حجم ونوعية المساعدات المقدمة أسهما في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية.

وذكر أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات لم تكتفِ بإرسال المساعدات الإغاثية التقليدية، بل عملت على توفير خدمات طبية متقدمة من خلال المستشفيات الميدانية، واستقبال الجرحى والمرضى للعلاج. وأشار إلى أن استمرارية المساعدات الإماراتية، رغم التحديات اللوجستية والأمنية التي تشهدها المنطقة، تعكس إرادة سياسية وإنسانية واضحة، وتؤكد حرص الإمارات على ضمان وصول الدعم إلى المدنيين الذين يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المبادرات الإماراتية أسهمت في الحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، ومنعت تفاقم الأوضاع بشكل أكبر، خاصة مع تعرض البنية التحتية الصحية والخدمية في القطاع لأضرار جسيمة، مما جعل المساعدات الخارجية شريان حياة لمئات الآلاف من السكان.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الدعم الإماراتي لقطاع غزة اتسم بالشمول والاستمرارية، حيث لم يقتصر على توفير المواد الغذائية والإغاثية، وإنما امتد إلى دعم النظام الصحي وإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين.

ولفت الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن المبادرات الإماراتية الإنسانية تركت أثراً مباشراً في حياة الفلسطينيين، وساعدت على تخفيف معاناة آلاف الأسر التي فقدت مصادر دخلها ومنازلها نتيجة الحرب، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة الإماراتية عكست إدراكاً مبكراً لحجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأفاد بأن مبادرة «الفارس الشهم 3» جسدت نموذجاً للعمل الإنساني العربي الفاعل، إذ نجحت في إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وأسهمت في دعم قدرة المؤسسات الصحية والإغاثية على مواصلة عملها رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وأكد الرقب أن استمرار الدعم الإماراتي يعكس موقفاً إنسانياً ثابتاً تجاه الشعب الفلسطيني، ويؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، مشدداً على أن سكان القطاع ما زالوا في حاجة ماسة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل استمرار الأزمة.