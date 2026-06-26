المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري 4 عمليات جراحية نوعية لمرضى من قطاع غزة

أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، أربع عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين.

وتنوعت العمليات الجراحية بين تثبيت وعلاج كسور معقدة في عظام الفخذ والساق والورك، وإعادة بناء العظام باستخدام الترقيع العظمي، إلى جانب تركيب أجهزة تثبيت خارجية متخصصة، وإجراء تدخلات جراحية لعلاج المضاعفات الناتجة عن الإصابات والكسور السابقة.

وأكد الفريق الطبي أن العمليات تكللت بالنجاح، فيما يواصل المرضى تلقي الرعاية الطبية والعلاجية والمتابعة اللازمة داخل المستشفى وفق خطط علاجية متكاملة تهدف إلى تسريع التعافي وتحسين جودة الحياة واستعادة القدرة على الحركة.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى الجاهزية الطبية والتخصصية التي يتمتع بها المستشفى الإماراتي العائم، وقدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة تسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته الطبية والعلاجية المتكاملة، بما يشمل العمليات الجراحية التخصصية، والعلاج الطبيعي، وغسيل الكلى، والخدمات التشخيصية والعلاجية المختلفة، وذلك ضمن منظومة طبية متكاملة تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تواصل من خلالها دولة الإمارات تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.