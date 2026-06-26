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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مدغشقر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مدغشقر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
26 يونيو 2026 09:41

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماميتيانا رجاوناريسون، رئيس وزراء جمهورية مدغشقر.

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