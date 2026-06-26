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علوم الدار

"موارد عجمان" تصدر تعميماً بتقليل ساعات العمل الرسمية

"موارد عجمان" تصدر تعميماً بتقليل ساعات العمل الرسمية
26 يونيو 2026 13:50

أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة بشأن تقليل ساعات العمل الرسمية خلال فترة الصيف، وذلك ضمن مبادرة "صيفنا متوازن"، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية، وانسجاماً مع مستهدفات ومبادرات عام الأسرة.

وينص التعميم على تقليل ساعات العمل الرسمية من الاثنين حتى الخميس إلى سبع ساعات يومياً من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو 2026 وحتى 28 أغسطس 2026، مع استمرار ساعات العمل الرسمية يوم الجمعة بواقع أربع ساعات ونصف الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً وفق الأنظمة المعمول بها في حكومة عجمان.

وأكدت دائرة الموارد البشرية في التعميم، على إمكانية تطبيق نظام الدوام المرن من قبل الجهات الحكومية، شريطة ألا تقل ساعات عمل الموظف عن عدد ساعات العمل الرسمية المحددة بموجب التعميم.

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وأوضح التعميم أن الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبات تتولى تحديد أوقات بداية ونهاية المناوبات بما يتناسب مع طبيعة عملها واحتياجاتها التشغيلية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.

وأكدت دائرة الموارد البشرية استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية بما يضمن التطبيق الأمثل لأحكام التعميم.

المصدر: وام
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