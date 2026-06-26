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«التنمية الأسرية» تنفّذ ورشاً توعوية بمبادرة «بركتنا» بالتعاون مع «مجالس أبوظبي»

«التنمية الأسرية» تنفّذ ورشاً توعوية بمبادرة «بركتنا» بالتعاون مع «مجالس أبوظبي»
26 يونيو 2026 15:02

نفّذت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ورشاً تعريفية بخدمات مبادرة (بركتنا)، وذلك في كل من مجلسي الرحبة والشامخة. تستهدف الورش تعزيز وعي أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتمكينهم من الوصول إليها والاستفادة منها، من خلال التعريف بأهداف مبادرة بركتنا وآليات الاستفادة من خدماتها وتسليط الضوء على دورها في دعم الأسرة وتمكينها من رعاية كبار المواطنين داخل محيطهم الأسري والمجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم وترسيخ استدامة الرعاية الأسرية. وركّزت الورش على تعزيز دور الأسرة في رعاية كبار المواطنين من خلال منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتمكين الأسر من أداء مسؤولياتها بكفاءة وتوازن، بما يعزز الترابط الأسري ويرتقي بجودة حياة كبار المواطنين ويضمن استقرارهم الاجتماعي والأسري. تأتي هذه الورش ضمن جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالخدمات والبرامج التي تقدمها لكبار المواطنين، ودعم استقرار الأسرة، وترسيخ مفاهيم التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.

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المصدر: وام
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