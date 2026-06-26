"الطوارئ والأزمات": التعامل مع عطل فني في نظام الإنذار المبكر

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر، وقع مساء اليوم الجمعة، نتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة.

وأضافت الهيئة، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "باشرت الفرق المختصة إجراءات المعالجة فور رصد العطل، وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين".

وقدمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة اعتذارها "عن هذا العطل الفني الغير مقصود، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل، وعلى التزامهم بالاستماع إلى التوجيهات الرسمية واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة بما يعكس وعياً مجتمعياً عالياً ومسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات".

كما تؤكد الجهات المعنية أهمية تجنب تداول أي معلومات غير صادرة عن المصادر الرسمية ومتابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة حفاظاً على دقة المعلومات ودعماً لجهود فرق الجاهزية والاستجابة.