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شرطة أبوظبي توجه نداء لأولياء الأمور بشأن الإجازة الصيفية

شعار شرطة أبوظبي
26 يونيو 2026 19:47

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة الصيفية في توجيه الأبناء، وتنظيم أوقاتهم، وإشراكهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تنمّي مهاراتهم وتعزز قيمهم الإيجابية، بما يسهم في حمايتهم وبناء مستقبلهم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوقاية من المخدرات وحماية أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة أبوظبي، بهذه المناسبة، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، من خلال تعزيز الحوار الأسري، والاهتمام بمتابعة سلوكياتهم، ورصد أي تغيّرات قد تطرأ عليهم، إلى جانب غرس القيم الإيجابية، وتعزيز الثقة بينهم وبين الوالدين، بما يهيئ بيئة أسرية آمنة وداعمة.

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وأوضحت أن الإجازة الصيفية قد تتحول إلى مصدر خطر في حال غياب المتابعة وعدم تنظيم أوقات الأبناء، مشيرةً إلى أن الفراغ والفضول ورفقاء السوء من أبرز العوامل التي قد تقود إلى الانجراف نحو تعاطي المخدرات، الأمر الذي يستدعي تكاتف الأسرة والمجتمع لحماية النشء من هذه الآفة.

وحثت شرطة أبوظبي أولياء الأمور على شغل أوقات الأبناء بما يعود عليهم بالنفع، وتشجيعهم على ممارسة الهوايات والأنشطة المفيدة، ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز التواصل المستمر معهم، بما يسهم في وقايتهم من السلوكيات الخطرة، وترسيخ بيئة أسرية آمنة تدعم بناء جيل واعٍ ومسؤول.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
أولياء الأمور
الأسرة
المخدرات
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